Selçuk İnan, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezonda kadro düşünmediği Umut Nayir için Gaziantep FK'nin devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezonda kadro düşünmediği Umut Nayir'in transferinde sıcak gelişme yaşandı.
Radyospor'un haberine göre; Gaziantep FK, Umut Nayir ile büyük ölçüde anlaştı.
SELÇUK İNAN ÇOK İSTİYOR
Gaziantep temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşecek. Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan'ın Umut'u çok istediği ve oyuncu ikna etmek için çaba gösterdiği belirtildi.
Umut Nayir
İSTEYENİ ÇOK
Öte yandan Umut Nayir için Süper Lig'den birçok ekip devrede. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği oyuncu için Bodrum FK, Konyaspor, Antalyaspor, Samsunspor'un da teklifleri sarı-lacivertli yönetimin masasında.
SÜREKLİ FORMA GİYECEĞİ BİR KULÜP ARIYOR
Kariyerinin 7 yılını farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Umut Nayir artık sürekli forma giyebileceği bir kulüp arıyor.
18 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Umut Nayir geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Pendikspor ile 18 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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