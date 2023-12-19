Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesi! 'Şimdiden bir oyuncuyla anlaştık'

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın geleceği hakkında konuşan Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 00:00
Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesi! 'Şimdiden bir oyuncuyla anlaştık'
Abone Ol google-news

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, takımın gidişatını, yapacakları transferleri ve teknik direktör Liam Rosenior hakkında BBC'ye konuştu.

Futbolun bir eğlence oyunu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Kapalı maçlardan nefret ediyorum. 0-0 biten maçlar bana göre değil. Liam Rosenior takımın başına geçtikten sonra 3 ya da 4 maçımız 0-0 bitmiştir. Futbol bir eğlence oyunu" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN BİR OYUNCUYLA ANLAŞTIK"

Sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini de söyleyen Acun Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz" dedi.

Önceki günlerde 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıkları teknik direktör Liam Rosenior hakkında konuşan Ilıcalı, "Kulüpte evinde gibi hissediyor, iki taraf da anlaşmadan çok mutlu" diyerek sözlerini noktaladı.


acun ılıcalı hull city transfer İngiltere Championship

İlgili Haberler

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan teknik direktör kararı!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan teknik direktör kararı!
Ozan Tufan'lı Hull City, Erol Bulut'lu Cardiff City'ye geçit vermedi!

Ozan Tufan'lı Hull City, Erol Bulut'lu Cardiff City'ye geçit vermedi!
Ozan Tufan, Hull City'e galibiyeti getirdi!

Ozan Tufan, Hull City'e galibiyeti getirdi!

En Çok Okunan Haberler