Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesi! 'Şimdiden bir oyuncuyla anlaştık'
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın geleceği hakkında konuşan Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, takımın gidişatını, yapacakları transferleri ve teknik direktör Liam Rosenior hakkında BBC'ye konuştu.
Futbolun bir eğlence oyunu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Kapalı maçlardan nefret ediyorum. 0-0 biten maçlar bana göre değil. Liam Rosenior takımın başına geçtikten sonra 3 ya da 4 maçımız 0-0 bitmiştir. Futbol bir eğlence oyunu" ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİDEN BİR OYUNCUYLA ANLAŞTIK"
Sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini de söyleyen Acun Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz" dedi.
Önceki günlerde 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıkları teknik direktör Liam Rosenior hakkında konuşan Ilıcalı, "Kulüpte evinde gibi hissediyor, iki taraf da anlaşmadan çok mutlu" diyerek sözlerini noktaladı.
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