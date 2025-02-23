Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara ve L-Gante iddialarına yanıt!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde misafir edeceği öne sürülen Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile sevgilisi L-Gante hakkında açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara ve L-Gante iddialarına yanıt!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 19:06

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Wanda Nara ile sevgilisi L-Gante'yi İstanbul'a getirdiği iddiaları üzerine X'te bir açıklama yaptı. 

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda, "Bugün ortaya atılan Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #acun ılıcalı #Wanda Nara #L-Gante #galatasaray

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