Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara ve L-Gante iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 19:06

Güncelleme: 23.02.2025 - 19:06

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Wanda Nara ile sevgilisi L-Gante'yi İstanbul'a getirdiği iddiaları üzerine X'te bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda, "Bugün ortaya atılan Arjantin'den misafir getirdiğimize yönelik iddialar da bu hafta boyunca hakkımda ileri sürülen birçok iddia gibi tamamen yalandır. Provokasyon amaçlı olarak yayılmaya çalışılan bu ve bunun gibi yalanlara itibar edilmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.