Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörü belli oldu

27 Ocak 2022 Perşembe, 22:19

İngiliz ekip Hull City, resmi sitesinden yayımladığı açıklama ile teknik direktörlüğe Şota Arveladze'nin getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gürcü teknik direktör ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



