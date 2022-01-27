Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörü belli oldu

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2022 Perşembe, 22:19
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörü belli oldu
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İngiliz ekip Hull City, resmi sitesinden yayımladığı açıklama ile teknik direktörlüğe Şota Arveladze'nin getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gürcü teknik direktör ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



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