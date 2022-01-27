Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi. Championship ekibi Regan Slater ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere'de Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de ilk transfer gerçekleşti. İngiliz temsilcisi, Sheffield United'dan Regan Slater ile sözleşme imzaladı.
Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren 22 yaşındaki orta saha 34 maçta forma giymişti.
İmzanın ardından kulübe konuşan İngiliz oyuncu, "Burada olmak çok iyi hissettiriyor. Yazdan beri bekliyordum. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Geçen sezon Hull City'yi Championship'e yükseltmek için çok çalıştım. Daha fazlasını yapmak içi sabırsızlanıyorum." dedi.
??????????'?? ????????????!— Hull City (@HullCity) January 27, 2022
We are delighted to announce the return of midfielder Regan Slater on a permanent deal for an undisclosed fee!#hcafc
MENAJER İLE YOLLAR AYRILDI
Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi resmen almasının ardından takım galibiyet hasretine son verip, üst üste 2 galibiyet aldı. Bu arada takım menajeri Grant McCann ile yollar ayrıldı.
Acun Ilıcalı ise bu kararı, "İki iyi galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum. Hull City taraftarlarına şeffaf olmaya devam edeceğim. Yeni teknik direktörümüz, çok yakında açıklanacak." şeklinde konuştu.
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