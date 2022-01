Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk transferini yaptı

İngiltere'de Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de ilk transfer gerçekleşti. İngiliz temsilcisi, Sheffield United'dan Regan Slater ile sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren 22 yaşındaki orta saha 34 maçta forma giymişti.

İmzanın ardından kulübe konuşan İngiliz oyuncu, "Burada olmak çok iyi hissettiriyor. Yazdan beri bekliyordum. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Geçen sezon Hull City'yi Championship'e yükseltmek için çok çalıştım. Daha fazlasını yapmak içi sabırsızlanıyorum." dedi.

We are delighted to announce the return of midfielder Regan Slater on a permanent deal for an undisclosed fee!#hcafc