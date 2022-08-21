Sörloth ve Gomez'le ilgilenen Fenerbahçe'ye Arnautovic önerildi

21 Ağustos 2022 Pazar, 04:00

33 yaşındaki golcünün İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. F.Bahçe yönetimi, Arnautovic konusunu Jesus’a sundu. Deneyimli teknik adamın kararına göre hareket edilecek. Bu arada F.Bahçe’nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu Sörloth, kulübü Leipzig’in Union Berlin’le oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.

MUHAMMED WESTERLO’DA

Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya’nın Belçika ekibi Westerlo’ya transferinin detayları netleşti. SarıLacivertliler, 21 yaşındaki oyuncusu için 500 bin Avro bonservis alacak.

Westerlo, Muhammed’in bir sonraki transferinden F.Bahçe’ye yüzde 40 pay verecek. Ancak Belçika kulübü, genç futbolcuya gelecek teklifleri Sarı-Lacivertlilere bildirmek zorunda. F.Bahçe, öneriyi değerlendirip yüzde 40’lık payını düşüp, gelen teklifin yüzde 60’ını vererek Muhammed’i tekrar kadrosuna katma hakkına sahip.

Gümüşkaya, Westerlo’dan yıllık 250 bin Avro alacak.

