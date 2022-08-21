Sörloth ve Gomez'le ilgilenen Fenerbahçe'ye Arnautovic önerildi
Teknik direktör Jorge Jesus’un talebiyle forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Santrfor transferinde Leipzig’den Sörloth ve Valencia’dan Gomez için kulüplerine resmi teklif yapan Sarı-Lacivertlilere, menajerler aracılığıyla Bologna’dan Marko Arnautovic’i önerildi.
33 yaşındaki golcünün İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. F.Bahçe yönetimi, Arnautovic konusunu Jesus’a sundu. Deneyimli teknik adamın kararına göre hareket edilecek. Bu arada F.Bahçe’nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu Sörloth, kulübü Leipzig’in Union Berlin’le oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.
MUHAMMED WESTERLO’DA
Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya’nın Belçika ekibi Westerlo’ya transferinin detayları netleşti. SarıLacivertliler, 21 yaşındaki oyuncusu için 500 bin Avro bonservis alacak.
Westerlo, Muhammed’in bir sonraki transferinden F.Bahçe’ye yüzde 40 pay verecek. Ancak Belçika kulübü, genç futbolcuya gelecek teklifleri Sarı-Lacivertlilere bildirmek zorunda. F.Bahçe, öneriyi değerlendirip yüzde 40’lık payını düşüp, gelen teklifin yüzde 60’ını vererek Muhammed’i tekrar kadrosuna katma hakkına sahip.
Gümüşkaya, Westerlo’dan
yıllık 250 bin Avro alacak.
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