Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro!
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi ekibi Hull City, İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye toplam 7.5 milyon Euro ödeyecek.
Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı sezon öncesi orta saha transferlerinde son aşamaya geldi.
Hull Daily Mail'den Baz Cooper'ın haberine göre; Hull City, Hatayspor ile sözleşmesi biten Adama Traore dışında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştı. Yine Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE'YE 7.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Haberin detayında Hull City'nin Allahyar için 2.5 milyon Euro, Ozan Tufan için 5 milyon Euro bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, Ozan Tufan'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı da vurgulandı.
SERI'YE DE TEKLİF GİTTİ
Hull City'nin Adama Traore ve Ozan Tufan dışında Fulham ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye de teklif yaptığı yazıldı.
Jean Michael Seri'nin geçen sezon Championship'te gösterdiği performanstan etkilenen Hull Cityli yetkililerin, transfer tekliflerini ilettiği kaydedildi.
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