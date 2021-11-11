Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Hull City'nin hocası Şota olacak
Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın almaya hazırlandığı Hull City için geri sayımı başlattı. Ilıcalı'nın teknik direktör olarak ise Şota Arveladze'yi düşündüğü iddia edildi.
İngiliz ekibi Hull City'nin satın alma işlemlerinde artık sona gelen Acun Ilıcalı'nın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Ilıcalı, son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'in teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli teknik direktörün, resmi imzaların ardından Hull City'nin teknik direktörü olacağı belirtildi.
Şota son olarak Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor Tashkent'te 3 sezon boyunca görev almış ve birçok başarıya imza atmıştı. 48 yaşındaki teknik direktör, ülkemizde daha önce Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor 'da görev yapmıştı.
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