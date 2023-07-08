Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Shelbourne şov yaptı, deplasmanda dörtledi
Acun Ilıcalı'nın çoğunluk hissesini satın aldığı Shelbourne FC, deplasmanda karşılaştığı rakibi UC Dublin'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin ardından çoğunluk hissesini aldığı İrlanda Premier Lig ekipleri'nden Shelbourne FC, üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.
FARKLI SKORLA KAZANDI
Ligin 23'üncü haftasında UC Dublin ile karşılaşan Kırmızılar, mücadeleyi Jack Moylan, Jonathan Lunney, Sean Boyd ve John Ross Wilson'ın attığı gollerle 4-0 kazandı. Shelbourne böylece Ilıcalı'nın sahipliğinde ilk galibiyetini de almış oldu.
TAKIM LİGDE 6'INCI SIRADA YER ALIYOR
Shelbourne FC, İrlanda Premier Lig'inde 23 maç sonunda aldığı 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyete 6'inci sıradaki yerini korurken 9 puanda kalan rakibi UC Dublin, ligin dibine demir attı.
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