Shelbourne FC'nin sahibi Acun Ilıcalı yeni projelerini açıkladı!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 16:44

Güncelleme: 30.06.2023 - 16:44

İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın alan Acun Ilıcalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde:

"Çok heyencalıyım. Bu 5 günde gerçekleşen bir hikaye değil. Aylar sürdü. Her şeyi imzaladığımız ve artık kulübün sahibi olduğumuz için mutluyuz. Hedefimiz bu güzel kulübü zaferlerle dolu günlere götürmek. Bundan çok uzakta değiliz.

Acun Ilıcalı

"TÜRKLER İLE BENZER İNSANLAR"

"İrlanda hakkında geçmişimden gelen güzel duygularım var. İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar, tutkuluyuz. Burada olmaktan mutluyum ve son derece pozitifim. Takımım için iyi ve parlak bir gelecek umuyorum."

"İyi insanların her zaman kazandığına inanıyorum. Burada çok fazla iyi insan var. Şehirden ve ülkeden büyük bir enerji hissediyorum."

"PREMIER LİG İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her zaman daha fazlasına sahip olduğunuzda daha başarılı olabileceğinize inanırım. Başka bir kulübe daha ihtiyacımız vardı. Portekiz'den Belçika'ya kadar bazı iyi fırsatlar yakaladık. Burada keşfettiğimiz şey ise Dublin'de gizli bir hazine olduğu ve bunun adının da Shelbourne olduğuydu. Burada insanları mutlu etmek için varız."

"Shelbourne projesi, bireysel bir projedir. Bunu anlamanızı istiyorum. Kulüpler birlikte çalışacak ama Hull City'ye oyuncu gönderip almakla ilgili bir proje değil bu."

"ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ STADYUM"



"Eğer işler düzgün şekilde yapılırsa 16 bin - 20 bin arası seyirci potansiyeli var. Hull City'de yaptığımız gibi burada da işe gençleri dahil etmek istiyoruz."

"Shelbourne'de temel önceliklerimizden biri stadyumumuz Tolka Park'ın yeniden geliştirilmesi olacak."