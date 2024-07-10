Adama Nagalo kimdir? Galatasaray'ın istediği Adama Nagalo kaç yaşında, nereli?
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Aslan Adama Nagalo'yi listesine aldı. Peki, Adama Nagalo kimdir? Galatasaray'ın istediği Adama Nagalo kaç yaşında, nereli?
Galatasaray, stoper transferini bitirmek istiyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren, Aslan, Ganalı defans oyuncusu Adama Nagalo'yi listesine aldı. Peki, Adama Nagalo kimdir? Galatasaray'ın istediği Adama Nagalo kaç yaşında, nereli?
ADAMA NAGALO KİMDİR?
Adamo Nagalo 22 Eylül 2002'de dünyaya gelmiştir. Fildişi Sahili'nin Adjamé kentinde doğan Nagalo, 2020 yazında FC Nordsjælland'a katılmadan önce Gana'daki Right to Dream Academy'nin bir parçasıydı. Nagalo, 12 Mart 2021'de Danimarka Süper Ligi'nde Lyngby'ye karşı kulüpteki profesyonel ilk maçına çıkmadan önce kulübün U-19 takımında üç maça çıktı ve Daniel Svensson'un yerine maçın bitimine üç dakika kala oyuna girdi. 18 yaşındaki Nagalo, 2020-21 sezonunda Nordsjælland adına toplam altı lig maçına çıktı.
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