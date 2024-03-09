Adana Demirspor 1 puanı son dakikalarda aldı! Konyaspor 2-2 Adana Demirspor
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği maç 2-2 sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
Ev sahibi ekibin gollerini 9 ve 45. dakikalarda penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 32. dakikada Yusuf Erdoğan ve 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.
Bu sonuçla birlilkte Konyaspor, puanını 32'ye yükseltti. 10 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Karagümrük galibiyetiyle son veren Adana Demirspor ise 36 puana ulaştı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı, Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.
Gelecek hafta Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Adana Demirspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
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