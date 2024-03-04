Adana Demirspor, 10 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Adana Demirspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 1-0 Adana Demirspor lehine sona erdi. Mavi Şimşekler ligde 10 maç sonra galibiyet aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 19:17
Adana Demirspor, 10 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Yukatel Adana Demirspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-0 Adana Demirspor lehine sona erdi. Galibiyet golü 27. dakikada Mario Balotelli'nin penaltısıyla geldi.

ADANA DEMİRSPOR LİGDE 10 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 35 puana yükseldi. Mavi Şimşekler ligde 10 maçlık aranın ardından kazandı. Adana Demirspor bu süreçte 5 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı. Fatih Karagümrük'te Federico Ceccherini son dakikada kırmızı kart gördü. 


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