Adana Demirspor 34 yıl sonra ilki yaşadı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 22:12

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. 34. dakikada Gökhan İnler'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk dakikasında Belhanda'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulmayı başaramadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN 34 YIL SONRA BİR İLK

Lacivert-mavililer geriye düştüğü maçta sarı-lacivertlileri 2-1 yendi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 34'te Gökhan İnler ve 46'da Younes Belhanda kaydetti.

Süper Lig'de 9. galibiyetini alan Adana Demirspor sıralamada Fenerbahçe'yi geçerek 4. sıraya yükseldi.

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden Adana Demirspor 34 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Opta'nın verilerine göre Adana temsilcisi, 1988'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda yenme başarısını gösterdi.