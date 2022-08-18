Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini resmen açıkladı!

18 Ağustos 2022 Perşembe, 20:17

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini açıkladı.



Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Rus santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.



Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:



"Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!"