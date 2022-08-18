Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini resmen açıkladı!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini açıkladı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Rus santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!"
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