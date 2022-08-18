Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 20:17
Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini resmen açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Rus santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!"


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