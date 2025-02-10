Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:17

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:17

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Bugün ise Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak’tan yaşanan gelişmeler üzerine dikkat çeken bir karar geldi. Peki, Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak kimdir? Bedirhan Durak neden istifa etti?

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI BEDİRHAN DURAK KİMDİR?

Bedirhan Durak, 6 Ekim 2024 tarihinde Adana Demirspor'un yeni başkanı olarak göreve gelen bir iş insanı ve spor yöneticisidir. Durak, Adana Demirspor'un Yönetim Kurulu üyesi olarak uzun yıllar kulübün içinde aktif bir rol oynamış ve takımın başarısı için önemli katkılarda bulunmuştur.

Eski başkan Murat Sancak'ın istifası sonrası bu sorumluluğu üstlenen Durak, kulübün yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmakta. Ayrıca, Cihangirspor'da as başkan olarak bilinen Durak, futbol camiasında tanınan bir isim.

BEDİRHAN DURAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.