Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Galatasaray maçı bileti açıklaması!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı için bilet transferini engellediklerini açıkladı.

İHA
20 Eylül 2022 Salı, 22:42
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Galatasaray maçı bileti açıklaması!
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Adana Demirspor, ligin 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. 1 Ekim Cumartesi oynanacak maçın biletleri dün satışa çıktı ve anında tükendi.

Başkan Sancak, bugün sosyal medya hesabından, karaborsaya düşen biletlere ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Evet arkadaşlar biletler tükendi yalnız maalesef sosyal medyada fahiş fiyatlarla bilet satılmakta ya da dolandırıcılık yapanlar var. Mağduriyet oluşmaması için bilet transferini engelledik bilginiz olsun" ifadeleri kullanıldı.


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