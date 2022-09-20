Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Galatasaray maçı bileti açıklaması!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı için bilet transferini engellediklerini açıkladı.
Adana Demirspor, ligin 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. 1 Ekim Cumartesi oynanacak maçın biletleri dün satışa çıktı ve anında tükendi.
Başkan Sancak, bugün sosyal medya hesabından, karaborsaya düşen biletlere ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Evet arkadaşlar biletler tükendi yalnız maalesef sosyal medyada fahiş fiyatlarla bilet satılmakta ya da dolandırıcılık yapanlar var. Mağduriyet oluşmaması için bilet transferini engelledik bilginiz olsun" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Sedat Peker ne planlıyordu?
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'
- 'YSK' davasında karar ne olacak?
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'