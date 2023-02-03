Rıdvan Dilmen, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından ateş püskürdü!

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:10

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:10

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleye damga vuran hakem kararlarını TV8,5 ekranında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

"Neyin analizini yapacağım? Acun kardeşim de hakkını helal etsin, izleyen taraftarlar da hakkını helal etsin. Parasında pulunda olmadım hiç. Allah herkese ekmeğini nasip etsin. Hakkınızı helal edin bundan dolayı ama dayanacak gücüm kalmadı. Olmazsa Fenerbahçe ilk defa mı şampiyon olmayacak? Ben burada Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor şampiyonluklarında konuştum. Mesele başka. Karanlığa gömüldük. TV 8.5 ailesine, tüm futbolseverlere ve kendime saygım olmasa ben bu programı yapmazdım. Asla yapmazdım. Bugün sahada bir katliam vardı. Ne oyuncu değiştirmesi, ne oyunu, ne taktiği! Resmen operasyon yapıldı. Türk futbolunda güven bitti."

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DAYAK YEDİ"

"Vallahi ayıp ya! Milletin gözünün önünde tekme tokat. Böyle dayak olmaz, pes! Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var. Başka takımlara da yapılmaz da. Bu kadar olmaz. Daha 1. dakika 10 saniye bitti, ceza sahası önünde rövaşata vurmak isterken Samet'e vurdu. Batshuayi'ye bir vurdular arkadan, daha 1. dakikada. Böyle bir şey olmaz. Fenerbahçeli futbolcular dayak yedi resmen. Sarı kartsız bitirdiler ilk yarıyı. Hakemin gözü önünde Batshuayi yerde kalmış, bir de laf söylüyor gözünün önünde. N'Diaye yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkasındaki oyuncuya küfür ediyor, havada dirsek herşey var. Böyle futbol nasıl oynanır, buna nasıl müsade ederler. Bir hakem bir VAR nasıl yönetebilir böyle maçı."

"2011'DEN BERİ FENERBAHÇE'Yİ YEDİLER, DOYMADILAR"

"2011'den beri yediler yediler doymadılar koskoca Fenerbahçe'yi. Günah ya! Her şeyde Aziz Yıldırım hatalı, Ali Koç hatalı diyoruz ama aklı selim futbol adamları seyretsin şu maçı bir bakalım. Ben maçı teknik olarak çok değerlendirmeyeceğim, 'Maçta katliam vardı sahada görmedin mi' derler bana. 'Rıdvan sen ne anlatıyorsun' derler."

"GALATASARAY İLE BARIŞMAK İÇİN FENERBAHÇE'Yİ YEDİN"

"Bak Palabıyık Ali. Sırf Galatasaray'la barışmak ve kendini affettirmek için Fenerbahçe'yi yedin. Batshuayi ve Samet'e yapılan bariz penaltıları görmene rağmen vermedin. Yazık çok yazık. Futbola güven kalmadı, ligimiz temiz falan değil! Batshuayi rakip çabuk başlamasın diye topun önüne geçti, top rakip ceza sahasının 15 metre önünde. Sarı kart gördü. Altay başlatmak isterken Onyekuru engelledi, parmaklarına vurdu. Batshuayi'ye sarı kartsa bu ne peki?"