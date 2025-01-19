Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi açıklandı!
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a konuk olacağı maçta yabancı video yardımcı hakem (VAR) olarak Danimarkalı Sandi Putro görev yapacak.
Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak maçlarının VAR hakemleri belli oldu. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapacak.
Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
20. haftada bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR'ları şöyle:
Etiketler: #fenerbahçe #adana demirspor #var hakemi
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