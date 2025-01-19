Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi açıklandı!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a konuk olacağı maçta yabancı video yardımcı hakem (VAR) olarak Danimarkalı Sandi Putro görev yapacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 12:31

Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak maçlarının VAR hakemleri belli oldu. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapacak.

Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

20. haftada bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR'ları şöyle:


Etiketler: #fenerbahçe #adana demirspor #var hakemi

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