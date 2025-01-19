Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi açıklandı!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 19.01.2025 - 12:31

Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak maçlarının VAR hakemleri belli oldu. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapacak.

Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

20. haftada bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR'ları şöyle: