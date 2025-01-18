Stoperde hedef Pavlovic: Milan'dan Fenerbahçe'nin rekor teklifine cevap!

Fenerbahçe'nin Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic için 18 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Milan CEO'su Giorgio Furlani, Fenerbahçe'nin Strahinja Pavlovic teklifiyle ilgili konuştu.

Stoperde hedef Pavlovic: Milan'dan Fenerbahçe'nin rekor teklifine cevap!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 11:46

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Strahinja Pavlovic için Sırp futbolcunun kulübü Milan'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

İtalyan ekibinin CEO'su Giorgio Furlani, Sabah Gazetesi'ne transferin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

23 yaşındaki 1.94 cm boyundaki defans oyuncusunun kendileri için değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Furlani, sarı-lacivertli yönetimin önerdiği rakamın beklentilerinin çok altında kaldığına vurgu yaptı. 

Milan'ın bu transferde kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken, Fenerbahçe cephesinin kiralama formülü üzerinden görüşmeleri yürütmeyi düşündüğü ifade edildi.


Etiketler: #Strahinja Pavlovic #fenerbahçe #milan

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