Adana Demirspor, Gökhan İnler ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 15:06
Adana Demirspor, Gökhan İnler ile sözleşme imzaladı
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Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gökhan, Akdeniz ekibinde 30 Eylül 2020'den bu yana forma giyiyor.


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