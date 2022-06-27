İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor'la anlaştı
Göztepe'de yıldızı parlayan kaleci İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı. İsmi Galatasaray ve Trabzonspor'la da ciddi şekilde geçen başarılı eldiven Güney ekibine 3 yıllık imza atacak.
Badou Ndiaye'yi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. Fanatik'in haberine göre, geçen sezon kiralık olarak oynayan Muric'in ayrılmasının ardından bir süredir 1 numara arayışı içerisinde olan lacivert-mavililer, Göztepeli İrfan Can Eğribayat'la her konuda anlaştı.
İzmir ekibinde taraftarla yaşadığı sorun nedeniyle satış listesine konan genç kaleciyi Galatasaray ve Trabzonspor da alternatif kaleci olarak düşünüyordu. Ancak elini çabuk tutan Adana Demirspor bu transferi bitirdi.
BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO
Lacivert-mavililer, İrfan Can'la 3 yıllık anlaşmaya varırken, transferin kulüpler arasındaki bonservis pürüzlerinin giderilmesinin ardından resmiyet kazanacağı belirtildi.
Adanaspor'da yıldızı parladıktan sonra 2 sezondur Göztepe 'de başarılı işler ortaya koyan İrfan Can Eğribayat, Göztepe taraftarının protestolarının ardından gösterdiği tepki nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Tarafların 1 milyon Euro'ya el sıkışmaları bekleniyor.
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