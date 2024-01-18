Adana Demirspor ile yollarını ayırmıştı: Belhanda'nın yeni takımı belli oldu!

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Younes Belhanda, Katar ekibi Al Shamal'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 13:49
Adana Demirspor ile yollarını ayırmıştı: Belhanda'nın yeni takımı belli oldu!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Belhanda, Katar temsilcisi Al Shamal'a imza attı.

Al Shamal, 12 haftası geride kalan ve 12 takımın bulunduğu Katar Yıldızlar Ligi'nde 11 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 10. sırada bulunuyor.

74 MAÇTA 19 GOL, 12 ASİST

2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da 2.5 yıl forma giyen Belhanda, mavi lacivertli takımda 74 karşılaşmada 19 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

33 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinden önce 4 yıl Galatasaray'da oynamıştı.


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