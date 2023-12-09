Adana Demirspor - İstanbulspor maçının stadyumu değiştirildi

Adana Demirspor, İstanbulspor ile oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 18:21
Adana Demirspor - İstanbulspor maçının stadyumu değiştirildi
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Yeni Adana Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşması Gaziantep'te oynanacak.

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni Adana Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynayacağımız İstanbulspor karşılaşması Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacaktır. Bilgilerinize sunarız" denildi.


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