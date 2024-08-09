Adana Demirspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de 3 eksik!

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:31
Adana Demirspor maçı öncesi... Fenerbahçe'de 3 eksik!
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Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun perdesini Adana Demirspor maçıyla açıyor.

Kadıköy'de Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi 3 eksik bulunuyor.

İKİ FUTBOLCU CEZALI DURUMDA

Sarı-Lacivertlilerde Fred sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Önceki sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat da müsabakada süre alamayacak.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u konuk edeceği maç 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.


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