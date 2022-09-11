Somaspor, 1 puana üzüldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlayan Somaspor, 1-1 berabere kalmasına üzüldü.

DHA
11 Eylül 2022 Pazar, 12:18
Somaspor, 1 puana üzüldü
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 90+6'ncı dakikada yediği golle Sivas Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Somaspor, kaçan galibiyete üzüldü.

Ligde 3'üncü haftada puanla tanışan siyah-beyazlı ekip, 69'uncu dakikada Can'la öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.


"Galibiyeti hak ettiğimiz maçtan beraberlik ile ayrılmak son derece üzücü" diyen teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Bizim için maçın tek olumsuz yanı özellikle son bölümlerde rahat pozisyonlar bulduğumuzda ikinci golü atamamamız oldu. En azından topu ayağımızda tutarak maçı bitirebilirdik. Maalesef onu da yapamadık ve çok acele toplar kullandık" şeklinde konuştu.


TFF 2. Lig Beyaz Grup Sivas Belediyespor Somaspor

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