Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

11 Eylül 2022 Pazar, 12:35

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçı olan Adana Demirspor - Trabzonspor maçının saati değiştirildi.

12 Eylül Pazartesi günü Adana'da oynanacak mücadelenin saati daha önce 21:00 olarak açıklanmışken, maç saati 21:30 olarak güncellendi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.