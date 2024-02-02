Adana Demirspor yeni transferini duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı.
Adana Demirspor, Nabil Alioui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Le Havre AC takımında forma giyen Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Fas asıllı Fransız Alioui için "Ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
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