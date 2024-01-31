Adana Demirspor'da yaprak dökümü: İki futbolcu ile yollar resmen ayrıldı!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Fransız futbolcular Benjamin Stambouli ve Mbaye Niang ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor.
Akdeniz ekibi, orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olması talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Mbaye Niang
NIANG'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Akdeniz ekibi ayrıca Stambouli ile birlikte Mbaye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Niang'ın İtalyan ekibi Empoli'ye imza atması bekleniyor.
Adana Demirspor'da devre arası transfer döneminde daha önce Younes Belhanda, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues ve Badou N'Diaye gibi takımın önemli isimleriyle yollar ayrılmıştı.
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