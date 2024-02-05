Adana Demirspor yeni transferini duyurdu!
Yukatel Adana Demirspor, Stiven Mendoza'yı transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 31 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı kadrosuna kattı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.
Açıklamada, "Ailemize 'hoş geldin' diyor, Yukatel Adana Demirspor'umuz ile başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
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