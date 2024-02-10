Adana Demirspor, Youcef Atal'a imzayı attırdı

Transferin son gününde Nice'in sağ beki Youcef Atal'ı transfer eden Adana Demirspor'da, Cezayirli futbolcu için imza töreni düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:53
Adana Demirspor, Youcef Atal'a imzayı attırdı
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Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor, ara transfer döneminin son saatlerinde Fransa'nın Nice takımından kadrosuna kattığı Cezayirli sağ bek Youcef Atal için bir imza töreni düzenledi.

Adana ekibinin sosyal medya hesabından, Atal ile ilgili olarak yapılan açıklamada "Kulübümüz ile sağ bek mevki için anlaşmaya varan Youcef Atal ile imza törenimiz gerçekleşmiştir. Atal’a bir kez daha 'Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ligue 1'de bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 1 gol, atarken, asist yapamadı.


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