Adana Demirspor, Youcef Atal'a imzayı attırdı
Transferin son gününde Nice'in sağ beki Youcef Atal'ı transfer eden Adana Demirspor'da, Cezayirli futbolcu için imza töreni düzenledi.
Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor, ara transfer döneminin son saatlerinde Fransa'nın Nice takımından kadrosuna kattığı Cezayirli sağ bek Youcef Atal için bir imza töreni düzenledi.
Adana ekibinin sosyal medya hesabından, Atal ile ilgili olarak yapılan açıklamada "Kulübümüz ile sağ bek mevki için anlaşmaya varan Youcef Atal ile imza törenimiz gerçekleşmiştir. Atal’a bir kez daha 'Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ligue 1'de bu sezon 6 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 1 gol, atarken, asist yapamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'