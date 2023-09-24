Adana Demirspor'a şok: Beşiktaş maçında 10 oyuncusu eksik

Yayınlanma: 24.09.2023 - 22:50

Güncelleme: 24.09.2023 - 23:07

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olan Adana Demirspor mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Adana Demirspor'da 3 isim maçta kırmızı kart gördü ve Çarşamba günü oynanacak Beşilktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Bunun yanı sıra mücadele bir erteleme maçı olduğu için, maçın oynanması gereken tarihten önce kadroda olmayan isimler statü gereği forma giyemeyecek.

Bu nedenle sakatlıkları da bulunan Adana Demirspor'da eksiklerin sayısı 10'a çıkıyor

10 İSİM EKSİK

NTV Spor'un haberine göre, Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir siyah-beyazlılara karşı oynayamayacak. Bunun yanı sıra Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da maçta forma giyemeyecek.