3 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan Kasımpaşa

Yayınlanma: 24.09.2023 - 22:12

Güncelleme: 24.09.2023 - 22:12

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor'da Ertaç Özbir, 19. dakikada kırmızı kart gördü. Ben Ouannes'in şutuna ceza sahası dışında elle müdahale eden tecrübeli kaleci, takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa, 25. dakikada Aytaç Kara'nın frikik golüyle öne geçti.

STAMBOULI TOPU YERE VURDU, KIRMIZIYI GÖRDÜ

Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli, 40 ve 45+8. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası takımını 9 kişi bıraktı. Stambouli ikinci sarı kartını hakem kararı sonrası topu yere vurarak gördü.

ADANA DEMİRSPOR'DA GERGİNLİK

İlk yarı bu skorla sona erdi ve ardından Adana Demirspor'da gerginlik yaşandı. Teknik heyet ve futbolcular arasında uzun süreli tartışma yaşandı.

Soyunma odasına gidilirken Adana Demirspor'un futbol direktörü Gökhan Göktürk, koşarak Kevin Rodrigues'in yanına doğru ilerledi. Olası tartışmayı Dorukhan Toköz ve Semih Güler engellemeye çalıştı. Gökhan Göktürk'ün Kevin Rodrigues'e olan sert tepkisi kameralara yansıdı. Aynı sıralarda sahanın başka bölümünde bulunan Andrew Gravillon da sakinleştirilmeye çalışılan isimler arasındaydı.

AYTAÇ KARA SKORU PERÇİNLEDİ

Kasımpaşa, 51. dakikada Aytaş Kara'nın attığı penaltı golüyle galibiyetini perçinledi.

Adana Demirspor'un tek golü 80. dakikada Yusuf Erdoğan'ın penaltısıyla geldi.

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜN ARDINDAN BİR KIRMIZI DAHA

HAkem Yasin Kol, son düdüğün ardından VAR'a geldi ve incelemede bulundu. Kol, Iron Gomis'e yaptığı faul nedeniyle Adana Demirspor'dan Kevin Rodrigues'e kırmızı kart gösterdi.

ADANA DEMİRSPOR İLK KEZ YENİLDİ

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup olan Adana Demirspor, 8 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 4 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 9'a çıkardı.

Kasımpaşa, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasınd Beşiktaş'ı ağırlayacak.