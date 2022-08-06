Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu.
Adana Demirspor'da adı transfer haberleriyle anılan Mario Balotelli'nin yeni sezonda 45 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda, Mario Balotelli 45, Britt Assombalonga 9, Henry Onyekuru 8, Gökhan İnler 88, Badou Ndiaye 17 ve Younes Belhanda 10 numaralı formaları giyecek.
FORMA NUMARALARI
Takımdaki diğer oyuncuların giyeceği forma numaraları şöyle:
"Tayyip Talha Sanuç (2), Abdurrahim Dursun (3), Semih Güler (4), Samet Akaydın (5), Mustafa Kapı (6), Birkir Bjarnason (8), Babajide David Akintola (11), Aias Aosman (14), Jovan Manev (15), İsmail Çokçalış (16), Goran Karacic (18), Hijran Ali Boyacı (19), İzzet Çelik (20), Arda Okan Kurtalan (21), Jonas Svensson (22), Abdulsamet Burak (23), Ertaç Özbir (25), Yusuf Sarı (26), Giorgi Khabuliani (27), Salih Kavrazlı (28), Mahamadou Ba (29), Vedat Karakuş (39), Yaroslav Rakitskiy (44), Nongoh Samuel (46), Erhun Öztümer (50), Berk Yıldız (70), Kevin Rodrigues (77), Benjamin Stambouli (90), Simon Deli (91), Ali Yavuz Kol (99)."
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı
- Semih Sergen hayatını kaybetti