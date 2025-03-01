Süper Lig maçında talihsiz sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, Bodrum FK maçında kafasına aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Bodrum FK forveti George Puscas ile Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş arasında talihsiz bir an yaşandı.
Bodrum FK atağında, sağ kanattan kale sahasına doğru yerden yapılan ortaya aynı anda hareketlenen Puscas ile Vedat çarpıştı.
Rumen forvetin dizi, Adana Demirspor kalecisinin kafasına gelirken Vedat yerde kaldı ve kalkamadı.
Vedat Karakuş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 38. dakikada kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
27 yaşındaki file bekçisinin bilincinin açık olduğu belirtildi.
Adana Demirspor'da Vedat'ın yerine yedek kaleci Murat Uğur Eser oyuna girdi.
Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, George Puşcaş ile yaşadığı pozisyonun ardından kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.#ADSvBDR pic.twitter.com/mZFQQbZW01— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2025
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