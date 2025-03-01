Süper Lig maçında talihsiz sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, Bodrum FK maçında kafasına aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig maçında talihsiz sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 17:17

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. 

Karşılaşmanın 33. dakikasında Bodrum FK forveti George Puscas ile Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş arasında talihsiz bir an yaşandı.

Bodrum FK atağında, sağ kanattan kale sahasına doğru yerden yapılan ortaya aynı anda hareketlenen Puscas ile Vedat çarpıştı.

Rumen forvetin dizi, Adana Demirspor kalecisinin kafasına gelirken Vedat yerde kaldı ve kalkamadı.

Vedat Karakuş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 38. dakikada kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

27 yaşındaki file bekçisinin bilincinin açık olduğu belirtildi.

Adana Demirspor'da Vedat'ın yerine yedek kaleci Murat Uğur Eser oyuna girdi.

 


Etiketler: #Vedat Karakuş #adana demirspor #sakatlık

İlgili Haberler

Murat Sancak'tan destek çağrısı: 'Adana Demirspor'un borçları ödenirse...'

Murat Sancak'tan destek çağrısı: 'Adana Demirspor'un borçları ödenirse...'
SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! FIFA'dan Adana Demirspor'a şok puan cezası!

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! FIFA'dan Adana Demirspor'a şok puan cezası!
Adana Demirspor - Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı!

Adana Demirspor - Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler