Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan transfer açıklaması

28 Aralık 2021 Salı, 15:56

Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın konuğu olan Murat Sancak, "Bu yıl hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmek. 3. sırada ilk 10'un içerisinde 9. sırada ilk 10'un içerisinde. Önümüzdeki yıllar daha farklı hedef koyabiliriz. Şimdilik hedefimiz bu. Bizim bu sezon kesinlikle Avrupa Ligi iddiamız yok. Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Ama baktık iyi gidiyoruz. Neden Avrupa olmasın? Taraftarımız sakin olsunlar. İki galibiyet aldık diye de abartmayalım" dedi.

'BALOTELLI, GÖZTEPE MAÇINI 39 DERECE ATEŞLE OYNADI'

Mario Balotelli'ye ayrı bir parantez açan Sancak, "Balotelli antrenmanlara bir dakika bile geç kalmıyor. Yunus'u Yunus, Vargas'ı Vargas yapan Balotelli'dir. Balotelli yakın bir arkadaşına 'Bu kulüp beni göndermediği sürece gitmem. Gidersem de para kazandırıp giderim' demiş. Başkan olarak Balotelli'yi izlerken zevk alıyorum. Balotelli, Göztepe maçına 39 derece ateşle oynadı. İkinci yarı da oynamak istedi. Fakat biz riske atmadık" şeklinde konuştu.

'MONTELLA'NIN EGOSU SIFIR'

Vincenzo Montella'dan memnun olduklarını söyleyen Murat Sancak, "Vincenzo Montella bizi tanımaya geldi. Oturduk, konuştuk ve anlaştık. Montella gayet babacan bir hoca. Futbolculara abi-kardeş ilişkisi var. Montella'nın egosu sıfır. 'Ligde kalırsak üç yıl daha birlikteyiz' dedik. Biz de çok mutluyuz o da çok mutlu. Hocamızdan Allah razı olsun. Balotelli Göztepe maçında 39 derece ateşle oynadı, ondan dolayı oyundan alındı. Rassoul'un de ağrıları vardı. İğneyle oynadı. Taraftarlarımız eleştiri yaparken bunları bilerek eleştiri yapsın" açıklamasında bulundu.

'SAMET İÇİN TRABZON'LA GÖRÜŞTÜK'

İç transfer gelişmeleri hakkında ise Başkan Sancak, "Rassoul'a, Simon Deli'ye, Samet Akaydın'a teklifler var. Samet için Trabzonspor'dan resmi teklif gelmedi ama görüşüldü. Yunus Akgün'ün satın alma opsiyonu da yok geri dönme opsiyonu da yok. Yunus ikinci yarı bizimle olacak. Ama artık Yunus Yunus oldu. Yunus'u Galatasaray bize vermez artık. Galatasaray'ın bize teşekkür etmesi lazım. Yunus takımımızda önemli bir aşama kaydetti. Gökhan İnler bu takımın artık bir evladı. Oynayabildiği kadar oynayacak. Bırakınca da bizimle devam edecek." ifadesini kullandı.

Devre arasında takviye yapacaklarını ifade eden Başkan Sancak, "Ara transferde kadromuzda takviyeler yapacağız. Galatasaray'dan Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk ile ilgileniyoruz. İsmail Çokçalış da listemizde." açıklamasını yaptı.