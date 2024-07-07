Adana Demirspor'da Mendoza sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da kanat oyuncusu Stiven Mendoza sözleşmesini feshetti.

AA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:24
Adana Demirspor'da Mendoza sözleşmesini feshetti
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada kulübün futbolcunun sözleşmesindeki tüm sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilerek, "Buna rağmen oyuncumuz, ailevi sebeplerini öne sürerek eşinin gelmek istememesi üzerine 4 Temmuz itibarıyla sözleşmesini haksız olarak feshetmiştir. Kulübümüz ve hukuk birimimiz konuyla ilgili girişimlerine başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.


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