Adana Demirspor'dan Galatasaray'a özür paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'u tebrik etmesinin ardından Galatasaray'dan özür dileyerek Dursun Özbek'i de tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:46
Adana Demirspor'dan Galatasaray'a özür paylaşımı!
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Adana Demirspor, Fenerbahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç'u kutlamasının ardından gelen tepkiler üzerine Galatasaray'da üst üste 2. kez başkan seçilen Dursun Özbek'i de tebrik etti.

Galatasaray seçimini kutlamayan ancak Fenerbahçe seçimini kutladığı için eleştirilen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, tepkilerin haklı olduğunu belirterek özür dilemişti.

Adana Demirspor, yaptığı açıklamada gecikmeden dolayı özür diledi ve Dursun Özbek'i de kutladı.

Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, 2023-2024 futbol sezonunun son maçlarına denk gelmesi nedeniyle tebrik paylaşımı yapılması atlanmıştır. Bundan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu'ndan özür dileriz" denildi.


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