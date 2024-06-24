Adana Demirspor'da şoke eden istifa!

Adana Demirspor'da İkinci Başkan Metin Korkmaz görevinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 13:29
Adana Demirspor'da şoke eden istifa!
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ikinci başkanlığını yürüten Metin Korkmaz görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İkinci Başkan Metin Korkmaz'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Murat Sancak tarafından istifanın kabul edildiğine yer verilen açıklamada, "Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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