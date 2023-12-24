Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık: Fransız oyuncu mektup ile veda etti!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 15:49

Güncelleme: 24.12.2023 - 15:49

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre, Akdeniz temsilcisinin, son dönemde oyunculara ödeme yapmakta sorun yaşadığı belirtildi.

SÖZLEŞME FESİH İDDİASI

Adana Demirspor'da sezon başında kadroya katılan Andreaw Gravillon'un, ödeme konusunda yaşanan sıkıntılar sonrası avukatı aracılığıyla kulübe mektup göndererek sözleşmesini feshettiğini ilettiği iddia edildi.

Andreaw Gravillon



25 yaşındaki savunma oyuncusu ile Rusya'dan Spartak Moskova'nın ilgilendiği ifade edildi.

18 MAÇTA TEK GOL

Adana Demirspor, Gravillon'un sezon başında 2.5 milyon Euro bedelle Reims'tan kadrosuna katmıştı. Gravillon, Adana Demirspor'da 18 maça çıkarken bir kez gol sevinci yaşadı.

MURAT SANCAK DOĞRULAMIŞTI

Fransız basınından daha önce de Adana Demirspor'un oyunculara ödeme yapmakta zorlandığı iddiası gelmişti.

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, bu iddianın ardından, "Bazı çıkan haberler ile ilgili bilgilendireyim, maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru. Bu her kulüpte olabilecek konular ama bilinmez Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor, herkes kendi takımını takip etsin derim. Kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor. Profesyonel olarak, alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme olur, aşılmayacak bir durum değildir" ifadelerini kullanmıştı.