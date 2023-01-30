Adana Demirspor'dan ayrılan Britt Assombalonga, Watford'a transfer oldu

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga, İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile anlaştı.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:38
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İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga ile anlaştı.

Watford'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Assombalonga'nın 6 aylık bir sözleşme ve bir yıl opsiyonlu kontratı uzatma seçeneğiyle transfer edildiğini duyurdu.

Assombalonga, futbola Watford altyapısında başladı ve 2011 yılında A takıma yükseldi.

Demokratik Kongolu oyuncu, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 40 resmi maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.


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