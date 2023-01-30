Adana Demirspor'dan ayrılan Britt Assombalonga, Watford'a transfer oldu
Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga, İngiltere Championship ekiplerinden Watford ile anlaştı.
İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga ile anlaştı.
Watford'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Assombalonga'nın 6 aylık bir sözleşme ve bir yıl opsiyonlu kontratı uzatma seçeneğiyle transfer edildiğini duyurdu.
Assombalonga, futbola Watford altyapısında başladı ve 2011 yılında A takıma yükseldi.
Demokratik Kongolu oyuncu, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 40 resmi maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.
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