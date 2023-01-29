Başakşehir, Konyaspor'u 2 golle geçti

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 21:28

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 21:28

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya geldi. Başakeşhir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Berkay Özcan ve 64. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir, puanını 40'a çıkardı. Konyaspor ise yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic ile çıktığı 3. resmi maçta da mağlup oldu ve 27 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Emre Belözoğlu

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasına göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, cezası biten Stefano Okaka'ya ilk 11'de şans verirken, Keny yedekler arasında yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'İN YENİ TRANSFERLERİ YEDEKLER ARASINDA

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Okaka'ya ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de sakatlığı sona eren Lucas Biglia da yedekler arasında forma şansı bekledi.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Muhammed Şengezer, Wu, Mesut Özil, Keny, Szysz, Lucas Biglia, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Junior Caiçara ve Caner Erkin yer aldı.