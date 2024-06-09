Nelsson'un sakatlığı sonrası... Galatasaray'da transfer planlaması değişti!

Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:18

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:18

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıracak olması sarı-kırmızılıların transfer stratejisini de değiştirdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'un dev turnuvada piyasa yapma şansı kalmadı.

DAVINSON SANCHEZ AYRILABİLİR

Sarı-kırmızılı ekipte bu şartlar altında Nelsson yerine Davinson Sanchez'in satılma ihtimali ağırlık kazandı. Sanchez'e talip olan Napoli'de teknik direktörlük görevine, Kolombiyalı stoperin Tottenham'da beraber çalıştığı Antonio Conte getirildi.

Haberde, İtalyan temsilcisi ile Galatasaray arasında pazarlıkların başlamasının an meselesi olduğu kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro yatırım yaptığı Davinson Sanchez'in bonservis bedelini Nelsson ile aynı tuttu ve 25 milyon Euro olarak belirledi.