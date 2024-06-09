Nelsson'un sakatlığı sonrası... Galatasaray'da transfer planlaması değişti!
Galatasaray'da satılması gündemde olan iki isimden Victor Nelsson ile Davinson Sanchez için karar verildi. Nelsson'un sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te forma giyemeyecek olması sarı-kırmızılı yönetimin kararında önemli bir etken oldu.
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıracak olması sarı-kırmızılıların transfer stratejisini de değiştirdi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'un dev turnuvada piyasa yapma şansı kalmadı.
DAVINSON SANCHEZ AYRILABİLİR
Sarı-kırmızılı ekipte bu şartlar altında Nelsson yerine Davinson Sanchez'in satılma ihtimali ağırlık kazandı. Sanchez'e talip olan Napoli'de teknik direktörlük görevine, Kolombiyalı stoperin Tottenham'da beraber çalıştığı Antonio Conte getirildi.
Haberde, İtalyan temsilcisi ile Galatasaray arasında pazarlıkların başlamasının an meselesi olduğu kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro yatırım yaptığı Davinson Sanchez'in bonservis bedelini Nelsson ile aynı tuttu ve 25 milyon Euro olarak belirledi.
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