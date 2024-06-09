Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:56
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!
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Galatasaray , Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek ile ilgili sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek ile ilgili "Sinek ikili" açıklamasına, sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Aziz bey ikili, mikili bir şey dedi ama kendisi destede yok" sözleriyle yanıt verdi.

'ŞAMPİYON İKİLİ'

Dursun Özbek'in açıklamasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'a gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Şampiyon ikili" paylaşımıyla üç kupalı fotoğraf yer aldı.

 


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