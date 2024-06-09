Galatasaray'dan sağ beke yeni aday!

Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:30

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:30

Galatasaray, Okan Buruk'un öncelik dediği sağ bek için çalışmalarına devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların sağ bek transferi için listesinde Aaron Wan-Bissaka, Lorenz Assignon gibi isimler yer alıyor. Galatasaray, listeye Jonathan Clauss'u ekledi.

EURO 2024'TE FORMA GİYECEK

Kulübü Marsilya'yla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Clauss'la devre arasında da ilgilenen Galatasaray, Fransız futbolcunun transferi için bu kez daha kararlı.

Fransa'yla EURO 2024'te forma giyecek 31 yaşındaki oyuncunun da transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Marsilya'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Clauss, 5 gol attı 12 asist yaptı.