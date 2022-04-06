Adana Demirspor'dan Henry Onyekuru sürprizi! Balotelli bizzat ilgileniyor
Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor, sürpriz bir atağa kalktı. Takımın İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile adı anılan Henry Onyekuru’yu takıma kazandırmak için aracı oldu.
Takımın başına Vincenzo Montella’yı getirdikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan ve ilk 5’te yer alan Adana Demirspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Takımın İtalyan yıldızı Mario Balotelli de transfer için devreye girdi. Balotelli, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru’yu Adana Demirspor’a davet etti.
Yunan basınının iddialarına göre Balotelli; Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in de transfer listesinde olan Onyekuru’yu Demirspor’da oynamak için aradı. Onyekuru’nun da gelecek sezon Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
YUNANİSTAN’DA TUTUNAMADI
Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen Onyekuru için dönemin teknik direktörü Fatih Terim, “Bu sefer Onyekuru’nun tamamını aldık, tamamını aldık ki mutlu olduğu yerde devam edebilsin diye” ifadelerini kullanmıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu sezon sonu Monaco’ya geri dönüp, 4.5 milyon Euro bedelle Yunan ekibi Olympiakos’un yolunu tutmuştu.
Onyekuru, Yunan ekibinde bu sezon 27 karşılaşmaya çıkarken yalnızca 1 gol, 1 asiste imza atabildi.
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