Emmanuel Macron, Mbappe’nin PSG’de kalması için devreye girdi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:02

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de (PSG) kalıp kalmayacağı Fransa için bir devlet meselesi haline geldi.

Fransız gazeteci Romain Molina'ya göre, Emmanuel Macron yıldız futbolcu için Real Madrid iddiaları gün geçtikçe artan Mbappe'yi kalmaya ikna etmek için devreye girdi. Seçim kampanyasının ortasında olan Fransa Cumhurbaşkanı, ülkenin en büyük yeteneğinin Ligue 1'den ayrılmamasını istiyor.

Macron'un yanı sıra Katar cephesi de Mbappe'nin kalış süresini uzatmak için çalışıyor. Haberde Katar Emirinin, yıldız futbolcuyla temas halinde olduğu belirtildi.

MBAPPE'NİN YANITI UMUTLANDIRDI

23 yaşındaki futbolcunun son demeci, Paris'te umutla bekleyenleri heyecanlandırdı.

Transfer konusunda henüz karar vermediğini dile getiren yıldız futbolcu, "Herkes biliyor ki kararımı henüz vermedim. Düşünüyorum çünkü yeni unsurlar var. Kararımı vermiş olsaydım söylerdim ve kabul ederdim. Saklamama gerek yok. Ancak verebileceğim en iyi kararı vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Mbappe ayrıca, "PSG'de kalma ihtimalin var mı?" sorusuna ise "Evet, elbette" yanıtını verdi.

Yıldız oyuncu bu sezon 38 maçta 28 gol ve 17 asistle oynamıştı.

