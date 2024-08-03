Adana Demirspor'dan 'kebaplı' forma tanıtımı!

Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:20

Güncelleme: 03.08.2024 - 20:21

Adana Demirspor, Süper Lig'in 2024/2025 sezonunda giyeceği formalarını bir video ile tanıttı.

Çubuklu, siyah ve beyaz olarak üç farklı model olarak duyurulan formalar beğeniye sunuldu.

ÜÇ FARKLI MODEL OLARAK SATIŞA SUNULDU

Adana ekibinin resmi mağazasından 1940 TL'ye satışa sunulan formaların tanıtım filmi sosyal medyada dikkat çekti.

Adana Demirspor'un formalarının tanıtıldığı video şu şekilde: