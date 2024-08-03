Adana Demirspor'dan 'kebaplı' forma tanıtımı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2024/2025 sezonunda kullanacağı formaları bir video ile tanıttı. Adana ekibinin 'kebaplı' forma tanıtım videosu sosyal medyada dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:20
Adana Demirspor'dan 'kebaplı' forma tanıtımı!
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Adana Demirspor, Süper Lig'in 2024/2025 sezonunda giyeceği formalarını bir video ile tanıttı.

Çubuklu, siyah ve beyaz olarak üç farklı model olarak duyurulan formalar beğeniye sunuldu.

ÜÇ FARKLI MODEL OLARAK SATIŞA SUNULDU

Adana ekibinin resmi mağazasından 1940 TL'ye satışa sunulan formaların tanıtım filmi sosyal medyada dikkat çekti.

Adana Demirspor'un formalarının tanıtıldığı video şu şekilde:


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