Trabzonspor'da forma giymişti: Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, bir dönem Trabzonspor forması giyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'u renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 19:08
Trabzonspor'da forma giymişti: Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!
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Alvaro Morata'nın Milan'a transfer olmasının ardından santrafor arayışlarına giren Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u bitirdi.

İspanyol devi, tecrübeli golcüyü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

TRABZONSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Atletico Madrid, Villarreal'e 28 yaşındaki golcü futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bir dönemler ülkemizde Trabzonspor'da forma giyen Norveçli golcü, La Liga devi Atletico Madrid için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı attı.

41 MAÇTA 32 GOLE KATKI

Geçen sezon Villarreal'de 41 maçta 26 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyan Norveçli golcü, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


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