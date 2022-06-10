Roberto Mancini'den Mario Balotelli açıklaması

10 Haziran 2022 Cuma, 23:05

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 11 Haziran'da İngiltere ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin tekrar milli takıma çağrılıp çağrılmayacağıyla ilgili soruya Mancini, "Mario'yu çok seviyorum. Dünya Kupası Elemeleri'nde geçtiğimiz yılın kasım ayında oynanan ve çok fazla sakatımızın olduğu İsviçre maçı için onu kadroya dahil edebilirdim. Futbolda her şey olabilir ama EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası ile birlikte genç oyuncularımıza odaklanmalıyız" yanıtını verdi.

Takımından memnun olduğunu dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Avrupa şampiyonu olan takıma büyük bir saygım var. Bunu bir ayda yapmadılar. 3.5 yıl boyunca hiç kaybetmediler ve harika bir futbol oynadılar. Bazı genç oyuncuları deneme şansımız oluyor ve en iyi takımı yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Uluslar A Ligi 3. Grup'taki ilk maçında İtalya, Almanya ile 1-1 berabere kalmış, ikinci maçta ise Macaristan'ı 2-1 mağlup etmişti. İki maç sonunda 4 puan toplayan İtalya, grupta ilk sırada yer alıyor.